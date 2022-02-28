Edgar Ie, Beşiktaş'a rapor gönderdi!

Beşiktaş, Edgar Ie'den sağlık raporunu istedi. Edgar cephesi de bu bilgileri kulübe gönderdi. Çapraz bağları kopan oyuncunun en erken eylül ayında sahalara dönmesi bekleniyor

Haber; Sabah
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Edgar Ie, Beşiktaş'a rapor gönderdi!
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28 Şubat 2022 12:36
Yeni sezon çalışmalarına erken başlayarak Gedson Fernandes'i transfer eden Beşiktaş, şimdi de devre arası Trabzonspor'un sözleşmesini feshettiği Edgar Ie ile ilgileniyor. Siyah-beyazlılar, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan oyuncunun sağlık raporlarını istedi. Edgar cephesi de raporları incelemeleri için kulübe gönderdi. 27 yaşındaki futbolcunun durumu sağlık ekibi, teknik heyet ve yönetimin yaptığı ortak değerlendirmede masaya yatırıldı.

RAKAM 500-600 BİN EURO

Yıldız stoperin en iyi ihtimalle ağustos ayında çalışmalara başlayıp eylülde sahaya çıkabileceği tespit edildi. Kartal, büyük risk taşıması nedeniyle bu transfer için henüz girişimde bulunmadı. Beşiktaş, diğer stoper adaylarıyla yapacağı görüşmede herhangi bir isimle anlaşamazsa Edgar'ı listenin başına alacak. Yönetimin, Portekizli futbolcuya yıllık ücret olarak vermeyi düşündüğü rakam ise 500 ila 600 bin Euro civarında.

61 MAÇA ÇIKTI 3 GOL ATTI

Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı'nın Lille'e gidişinde takas yoluyla gelen Edgar Ie, sakatlık yaşayana kadar savunmada takımının bel kemiğiydi. Trabzonspor'un 18. haftada Altay ile oynadığı karşılaşmada çapraz bağını koparan Portekizli oyuncunun sözleşmesi kontenjan nedeniyle feshedilmişti. Edgar, Trabzonspor forması altında 61 maça çıkarken 3 gol kaydetti.

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