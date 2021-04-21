Edgar Ie: "3 puanı hak etmiştik"

Trabzonspor'un stoper oyuncusu Edgar Ie, Galatasaray maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Edgar Ie: '3 puanı hak etmiştik'
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21 Nisan 2021 21:30
Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da golün sahibi Edgar Ie, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

3 puanı hak ettiklerini vurgulayan savunma oyuncusu, "Güzel bir gol attım ama tek amacım takıma yardımcı olabilmek. Benim golümden daha önemlisi 3 puan alabilmekti, son saniyede yediğimiz golle hiç hak etmediğimiz 1 puanla buradan ayrılıyoruz, 3 puanı hak etmiştik. Kafamızı kaldırmalıyız. Detaylar var. Onlara da çalışacağız." dedi.



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