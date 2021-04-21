Edgar Ie: '3 puanı hak etmiştik'

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da golün sahibi Edgar Ie, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



3 puanı hak ettiklerini vurgulayan savunma oyuncusu, "Güzel bir gol attım ama tek amacım takıma yardımcı olabilmek. Benim golümden daha önemlisi 3 puan alabilmekti, son saniyede yediğimiz golle hiç hak etmediğimiz 1 puanla buradan ayrılıyoruz, 3 puanı hak etmiştik. Kafamızı kaldırmalıyız. Detaylar var. Onlara da çalışacağız." dedi.



