Edgar için Trabzonspor'a teklif var

Bordo-mavililer, 26 yaşındaki savunma oyuncusu için önerilen 1 milyon avroluk bonservis bedelini az buldu

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Edgar için Trabzonspor'a teklif var
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Aralık 2020 08:27
Transfer dönemlerinin hareketli ekiplerinden olan Trabzonspor'da bir oyuncuya teklif geldi. O isim Yusuf Yazıcı'nın transferi sırasında Lille'den bedelsiz olarak alınan stoper Edgar Ie.

Saint-Etienne, bir süredir gündeminde olan ve canlı olarak izlediği Portekizli savunma oyuncusu için bordo mavili yönetimin kapısını çaldı. Fransız ekibi ilk etapta 1 milyon avro bonservis bedeli önerdi ancak kabul görmedi. Dört yıllık kontrat önerilen Edgar'ın da teklife olumsuz cevap verdiği öğrenildi.

Kadroda tutulmalı

Şu ana kadar bordo mavili kulüpte 12 resmî maça çıkan Edgar Ie, savunmanın önemli bir parçası olarak görülüyor. 2,1 milyon avroluk piyasa değeri olan defans oyuncusu için Fransız ekibinin devre arasında yeni bir teklifle yeniden masaya oturması bekleniyor.

Trabzonspor Kulübü ile 2022'ye kadar mukavelesi bulunan ve bir yıl da opsiyonu olan Edgar Ie, çok cazip bir teklif gelmediği sürece takımda tutulacak. Ki Abdullah Avcı ve ekibi de oyuncunun kadroda kalmasından yana.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için