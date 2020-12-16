Transfer dönemlerinin hareketli ekiplerinden olan Trabzonspor'da bir oyuncuya teklif geldi. O isim Yusuf Yazıcı'nın transferi sırasında Lille'den bedelsiz olarak alınan stoper Edgar Ie.



Saint-Etienne, bir süredir gündeminde olan ve canlı olarak izlediği Portekizli savunma oyuncusu için bordo mavili yönetimin kapısını çaldı. Fransız ekibi ilk etapta 1 milyon avro bonservis bedeli önerdi ancak kabul görmedi. Dört yıllık kontrat önerilen Edgar'ın da teklife olumsuz cevap verdiği öğrenildi.



Kadroda tutulmalı



Şu ana kadar bordo mavili kulüpte 12 resmî maça çıkan Edgar Ie, savunmanın önemli bir parçası olarak görülüyor. 2,1 milyon avroluk piyasa değeri olan defans oyuncusu için Fransız ekibinin devre arasında yeni bir teklifle yeniden masaya oturması bekleniyor.



Trabzonspor Kulübü ile 2022'ye kadar mukavelesi bulunan ve bir yıl da opsiyonu olan Edgar Ie, çok cazip bir teklif gelmediği sürece takımda tutulacak. Ki Abdullah Avcı ve ekibi de oyuncunun kadroda kalmasından yana.





