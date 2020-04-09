Edevlet ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? - İşte en basit yolu

Haftada 5 maske hakkı!

PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

Kimler ücretsiz maske siparişi verebilir?

PTT AVM ücretsiz maske siparişi nasıl verilir?

Kimler maske alabilir?

PTT formunda hangi bilgiler var?

Ücretsiz maske dağıtımı başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak. "PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi. Peki, PttAVM.com üzerinden başvuru nasıl yapılır? E-Devlet üzerinden maske başvurusu var mı? Bütün detaylar haberimizde...Son dakika ücretsiz maske dağıtımına başlandığı açıklandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda, "https://maske.epttavm.com" adresindeki formu dolduran, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşın evine haftada 5 maskenin teslim edileceğini kaydetti.https://maske.epttavm.com başvurular buradan yapılacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak. "PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi. Peki, PttAVM.com üzerinden başvuru nasıl yapılır? E-Devlet üzerinden maske başvurusu var mı? Bütün detaylar haberimizde...Vatandaşların her hafta "1" paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.Ücretsiz maske temini 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşları kapsamamaktadır. T.C kimlik numaranız ile doğrulama yapıldıktan sonra belirtilen yaş kriterlerine uymanız durumunda maskeniz tarafınıza gönderilecektir.maske.epttavm.com adresi üzerinden vatandaşlar maskelerinin siparişlerini verebilecekler. 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlar PTT'nin dağıtacağı ücretsiz maske uygulamasından faydalanamayacaklar.PTT ücretsiz maske teminiyle ilgili internet sitesi üzerinden açıklama yaptı. 3 katlı 5 adet maskenin dağıtılacağını açıklayan PTT, aşağıda yer alan görseldeki bilgilerin doğru olarak doldurulması gerektiğini ifade etti.20 yaş üstü ve 65 yaş altı herkes ücretsiz maske alabilir. Aile üyesine bakılmaksızın, yaş şartına sahip herkes PTT AVM sitesinden maske formunu doldurarak ücretsiz maske siparişi verebilir.Cerrahi maskeler evlere PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.TC kimlik numarası, doğum tarihi, ad-soyad, e-posta adresi, cep telefonu, il ve ilçesiyle birlikte adres bilgilerini doğru olarak belirten, 20-65 yaş aralığındaki tüm vatandaşlar PTT'nin ücretsiz maske uygulamasından faydalanabilecekler