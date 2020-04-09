edevlet Ücretsiz (bedava) maske nasıl alınır? ePTTAVM bedava maske alma

ePTTAVM, bedava maske için açıklama yaptı! Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ücretsiz adreslere ücretsiz maske gönderilecğeini açıklamasının ardından maske.epttavm.com
adresine yoğun ilgi gösterildi ve yoğunluk nedeniyle sistem cevap vermeyince vatandaşlar başvurularını gerçekleştiremedi. Bunun üzerine ePTTAVM'den açıklama geldi.
Bundan sonra ücretsiz maske talepleri e-Devlet kapısı üzerinden
yapılacak. Kısa süre içerisinde yeni bir başvuru adresi oluşturulacak ve vatandaşlar bedava maske başvurularını e-Devlet aracılığıyla yapabilecek. e PTT AVM'DEN AÇIKLAMA
Yoğun ilginize teşekkür ediyoruz.
Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz.
Anlayışınız için teşekkür ederiz. ÜCRETSİZ MASKE ŞARTLARI
*Aile üyeleriniz için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilirsiniz.
*Vatandaşların her hafta "1" paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.
*Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.
*PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır. DAĞITILACAK MASKENİN ÖZELLİKLERİ
-Yumuşak ve ayarlanabilir, tahriş etmez, rahat takılır.
-Fiberglass ve lateks içermemektedir.
-Filtreli, üç katlı, tek kullanımlık, lastikli ve 3 kıvrımlı olarak üretilmiştir.
-Yuvarlak lastikli ultrasonik dikişlidir.
-Kolay kullanıma uygundur.
-Hava geçirgen, kolay nefes almayı sağlayan non woven -kumaştan üretilmiştir.
-Gipe lastik kullanmıştır ve tek kullanımlıktır.
-Hijyenik ve CE'li dir.
-Yüze tam uyumludur.
-Beyaz, mavi, yeşil renklerden 1 tanesi gönderilecektir.