Edevlet bedava maske başvurusu nereden yapılacak? Edevlet ücretsiz maske başvuru linki

Haftada 5 maske hakkı!

PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

Ücretsiz maske siparişi nasıl verilir?

Kimler maske alabilir?

PTT formunda hangi bilgiler var?

Ücretsiz maske dağıtımı başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak. "PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi.e-Devlet şifrenizi içeren zarfınızı PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek temin edebilirsiniz. Bu uygulama, sizin yerinize başka bir kişinin şifre alıp adınıza işlem yapmasının önüne geçilmesi için gerekmektedir. e-Devlet Kapısı üzerinden verilen hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden, şifreler başvuru sahipleri için özel olarak oluşturulmaktadır. Bu nedenle ancak kimlik ibrazı ve şahsen başvuru ile şifreler verilmektedir. e-Devlet Kapısı kayıtlı kullanıcısıysanız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra "Profilim" alanında bulunan iletişim bilgileri kısmına cep telefonunuzu kaydettiyseniz ya da cep telefonunuzu veya hem cep telefonunuzu hem de e-posta adresinizi e-Devlet Kapısında doğruladıysanız şifre yenileme hizmetinden yararlanarak yeniden şifre temin edebilirsiniz. Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza, yeni T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı kullanıyorsanız, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra da şifre oluşturabilirsiniz.Vatandaşların her hafta "1" paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.Ücretsiz maske temini 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşları kapsamamaktadır. T.C kimlik numaranız ile doğrulama yapıldıktan sonra belirtilen yaş kriterlerine uymanız durumunda maskeniz tarafınıza gönderilecektir.PTT ücretsiz maske teminiyle ilgili internet sitesi üzerinden açıklama yaptı. 3 katlı 5 adet maskenin dağıtılacağını açıklayan PTT, aşağıda yer alan görseldeki bilgilerin doğru olarak doldurulması gerektiğini ifade etti.20 yaş üstü ve 65 yaş altı herkes ücretsiz maske alabilir. Aile üyesine bakılmaksızın, yaş şartına sahip herkes PTT AVM sitesinden maske formunu doldurarak ücretsiz maske siparişi verebilir.Cerrahi maskeler evlere PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.TC kimlik numarası, doğum tarihi, ad-soyad, e-posta adresi, cep telefonu, il ve ilçesiyle birlikte adres bilgilerini doğru olarak belirten, 20-65 yaş aralığındaki tüm vatandaşlar PTT'nin ücretsiz maske uygulamasından faydalanabilecekler