Edevlet 1000 TL yardım başvuru sorgulama

Sosyal yardım olarak devletimizin verdiği destek maaşları ile ilgili 3. faz pandemi sosyal destek başvurusu adı altında gerçekleştirilmeye başlandı. Sosyal destek ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin yoğun aramalar yapılıyor. Türkiye'de corona virüsü ile mücadele kapsamında ekonomik anlamda önemli adımlar atılırken bunlardan biri de 1000 TL sosyal yardım parası desteği. Geçtiğimiz günlerde 2 milyonu aşkın vatandaşa 1000 TL'lik sosyal yardım ödemesi yapılmıştı. İkinci ödemelerin de dağıtılmaya başlandığı dün Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından bizzat duyuruldu. Peki 1000 tL sosyal yardım desteği kimlere veriliyor?



EDEVLET 1000 TL BAŞVURU GÜNLERİ



Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için,



TC Kimlik Numarasının son hanesi;



0 olan vatandaşlarımızın Pazartesi,

2 olan vatandaşlarımızın Salı,

4 olan vatandaşlarımızın Çarşamba,

6 olan vatandaşlarımızın Perşembe,

8 olan vatandaşlarımızın Cuma



günlerinde başvuruları alınacaktır.







Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.



Bilgilerinize sunarız."



1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



3. faz ödemeler kapsamında en çok merak edilen sorulardan birisi olarak '1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere verilecek?' öne çıkıyor. Zira, vatandaşlar bu haktan yararlanıp yararlanamayacaklarını sosyal yardım parası başvuru şartları ile öğrenebiliyor.



E DEVLET İLE 1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA



Gelen son bilgilere göre, yaşanan yoğunluk durumundan kaynaklı başvuru süreci T.C. kimlik numaraların son rakamına göre ayrıldı. İşte, E Devlet ile 3. faz 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu, şartları ve sonuç sorgulama ekranı hakkındaki son dakika bilgileri!







1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



Bu hafta 3. Faz ile devam eden 1000 TL sosyal yardım başvurusu, E-Devlet üzerinden gerçekleşmeye devam ediyor. Şartları karşılayan vatandaşların hesaplarına tahsis edilecek olan 1000 TL pandemi sosyal yardım tutarı, 4/A kapsamındaki kamu işçileri ve 4/C kapsamındaki memurlar tarafından alınamayacak. E-Devlet üzerinden gerçekleşecek olan 1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu, şartları tam olarak karşılayan kişilere tahsis edilecek.



Hane başına 1000 TL sosyal yardım yapacak olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3. Faz olarak duyurduğu sosyal yardım başvuru sürecini geçtiğimiz hafta başlatmıştı. Binlerce kişinin başvuru işlemini tamamladığı 1000 lira yardım başvurusu sonrasında gözler sorgulama ekranına çevrildi.



Sosyal yardım başvurusu sonrasında değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani aynı hane içerisinde olan 5 kişinin başvurması ile 1 kişinin başvurması aynı sonuca çıkacak.



Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:



Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,



5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,



5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),



İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,



İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar



Peki, bu şartları karşılayanlar sosyal yardım başvurusunu nasıl yapacak? O detayları görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada durumu anlattı ve başvuru şeklini tarif etti. Sosyal destek pandemi için yapılacakları işte böyle duyurdu. Selçuk açıklamasında "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Pandemi Sosyal Destek Programı 3. Faz başvurularını e-devlet kapısı üzerinden almaya başladık. Başvuruları, https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu adresi üzerinden yapabilirsiniz " sözlerini kullandı.Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için,TC Kimlik Numarasının son hanesi;0 olan vatandaşlarımızın Pazartesi,2 olan vatandaşlarımızın Salı,4 olan vatandaşlarımızın Çarşamba,6 olan vatandaşlarımızın Perşembe,8 olan vatandaşlarımızın Cumagünlerinde başvuruları alınacaktır.Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.Bilgilerinize sunarız."3. faz ödemeler kapsamında en çok merak edilen sorulardan birisi olarak '1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere verilecek?' öne çıkıyor. Zira, vatandaşlar bu haktan yararlanıp yararlanamayacaklarını sosyal yardım parası başvuru şartları ile öğrenebiliyor.Gelen son bilgilere göre, yaşanan yoğunluk durumundan kaynaklı başvuru süreci T.C. kimlik numaraların son rakamına göre ayrıldı. İşte, E Devlet ile 3. faz 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu, şartları ve sonuç sorgulama ekranı hakkındaki son dakika bilgileri!Bu hafta 3. Faz ile devam eden 1000 TL sosyal yardım başvurusu, E-Devlet üzerinden gerçekleşmeye devam ediyor. Şartları karşılayan vatandaşların hesaplarına tahsis edilecek olan 1000 TL pandemi sosyal yardım tutarı, 4/A kapsamındaki kamu işçileri ve 4/C kapsamındaki memurlar tarafından alınamayacak. E-Devlet üzerinden gerçekleşecek olan 1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu, şartları tam olarak karşılayan kişilere tahsis edilecek.Hane başına 1000 TL sosyal yardım yapacak olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3. Faz olarak duyurduğu sosyal yardım başvuru sürecini geçtiğimiz hafta başlatmıştı. Binlerce kişinin başvuru işlemini tamamladığı 1000 lira yardım başvurusu sonrasında gözler sorgulama ekranına çevrildi.Sosyal yardım başvurusu sonrasında değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani aynı hane içerisinde olan 5 kişinin başvurması ile 1 kişinin başvurması aynı sonuca çıkacak.Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlarPeki, bu şartları karşılayanlar sosyal yardım başvurusunu nasıl yapacak? O detayları görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.

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