Ederson: 'Futbola sol bek başlamıştım'

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin kalesini koruyan Ederson Moraes, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunurken, sol bekte oynadığını da söyledi.



Brezilyalı eldiven, kale ve saha içerisindeki farkları yorumlarken, "Saha içinde olmak daha eğlenceli, topla daha fazla temasınız oluyor. Gol atabiliyorsunuz, kutlama yapabiliryorsunuz" dedi.



"KOŞMAK İÇİN ÇOK TEMBELDİM"



Kariyerinin ilk başında sol bekte oynadığını kaydeden Ederson, "Sol bek olarak başladım. Atak yapmak kolaydı ama defans... Defans benim için bir problemdi. Koşmak için çok tembeldim" sözlerini kullandı.





İLGİLİ VİDEO