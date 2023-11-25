Ederson: ''Agüero, Haaland'dan iyi bitirici''

Manchester City'nin file bekçisi Ederson, takım arkadaşı Erling Haaland'ı, Arjantinli forvet Sergio Kun Agüero ile karşılaştırarak Norveçli futbolcuyu kızdıracak bir yorumda bulundu.



Bir televizyon programına konuşan Ederson, Agüero'nun Haaland'dan daha iyi olduğunu söyledi.



Ederson, "Sergio Agüero inanılmaz derecede güçlüydü. Benim görüşüme göre o, Erling Haaland'dan daha iyi bir bitiriciydi." dedi.



AGUERO'NUN KARİYERİ



Kariyerini 2021 yılında noktalayan Agüero, Independiente, Atletico Madrid, Manchester City ve Barcelona formaları ile toplamda 685 karşılaşmaya çıkmış ve 385 gol, 119 asistlik performans sergilemişti.





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