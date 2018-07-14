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Eden Hazard'dan transfer itirafı!

Belçika'nın yıldızı Eden Hazard, İngiltere'yi 2-0 yenerek Dünya 3.'lüğünü elde ettikleri mücadele sonrası transfer açıklaması yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Eden Hazard'dan transfer itirafı!
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14 Temmuz 2018 21:09
2018 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında İngiltere'yi 2-0 mağlup eden Belçika'da yıldız oyuncu Eden Hazard maç sonrası transfer itirafında bulundu.

Chelsea'nin 27 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu, maç sonrası yaptığı açıklamada Real Madrid transferi konusunda sinyaller verdi.

Sürpriz bir şekilde geleceği hakkında konuşan Hazard konuyla ilgili ''Chelsea'de geçirdiğim 6 muhteşem yılın ardından belki de farklı şeyler keşfetmenin zamanı gelmiştir. Gidecek miyim kalacak mıyım, bunun kararını verebilirim ancak son noktayı Chelsea koyacak. Eğer gitmemi isterlerse, tercih edeceğim yeri biliyorsunuz'' ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo'yu Juventus'a satan Real Madrid için bir süredir adı geçen isimler arasında Eden Hazard da yer alıyor. Hazard dışında Real'in gündeminde Neymar, Mbappe, Kane de yer alıyor.



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