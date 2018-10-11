Eden Hazard'dan Ballon d'Or ve İspanya sözleri

Belçika Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre ile oynayacağı maç öncesi basın toplantısında konuşan Eden Hazard, açıklamalarıyla dikkat çekti.Belçika ve Chelsea'nin yıldızı bir basın mensubunun sorularını yanıtlarken, Ballon d'Or'u kazanmak için İspanya'ya gidebileceğini dile getirdi.Şu an iyi oyuncu sen misin?Evet, buna evet diyebilirim (Gülerek)Daha iyi olabilir misin?Elbette, her zaman kendinizi geliştirebilir, daha çok gol, daha çok asist yapabilirsiniz.Ballon d'Or'u kazanmak için İspanya'da mı oynamak gerekiyor? Son yıllarda ödülün adresi bunu gösteriyor.Belki de İspanya'ya gitme nedenim bu olur.