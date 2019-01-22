Eden Hazard: 'Üç Ballon d'Or ödülüm var'

Belçika Milli Takımı ve Chelsea'nin yıldız futbolcusu, oyun seviyesi, hedefleri ve Ballon d'Or ödülü hakkında düşüncelerini paylaştı.Lionel Messi ve Ronaldo ile kıyaslanmasını değerlendiren Hazard, "Dünya Kupası ile birlikte tanınırlığımın arttığını düşünüyorum. İnsanların gözünde büyüdüğümü hissediyroum. Ancak bir anda bulutların üstüne çıkmanıza gerek yok. Son yılda onların neler başardığını düşünürsek, kıyaslanmam imkansız" şeklinde konuştu.Eden Hazard sözlerini "Bu sezonu 30 gol, 20 asistle bitirirsem herkes 'Var, bu olağanüstü!' diyecek. Tüm maçları kaybetsek bile... Ama istediğim şey bu değil. İstatistikler umrumda değil." ifadeleriyle sürdürdü."Ballon d'Or kazanmayı hedefliyor musun?" sorusunu yanıtlayan Eden Hazard, "Kesinlikle hayır. Evde zaten üç Ballon d'Or'um var. Çocuklarım benim için en güzel ödül" dedi.