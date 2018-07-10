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Eden Hazard: "Real Madrid forması her zaman özeldir"

2018 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen Belçika Milli Takımı'nın yıldızı Eden Hazard, Real Madrid iddialarına değindi

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Eden Hazard: 'Real Madrid forması her zaman özeldir'
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10 Temmuz 2018 12:54
2018 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen Belçika Milli Takımı'nın yıldızı Eden Hazard, Real Madrid'in Neymar transferinin gerçekleştirememesi durumunda, İspanyol devinin bir numaralı alternatifi olacak.

Bu transfer dedikoduları hakkında konuşan Hazard, enteresan yorumlar yaptı.

REAL MADRID FORMASI ÖZELDİR

Şu anda Dünya Kupası'na konsantre olan Chelsea'nin Belçikalı yıldızı, "Şu an Chelsea'de mutluyum, daha hiç transfer teklifi almadım. Benim için Zidane'ın özel bir oyuncu olduğu doğru ama Zidane'sız bile Real Madrid herkes tarafından çok büyük saygı gören bir takım. Zidane'lı veya Zidane'sız, Real Madrid'in forması özeldir. Fakat, ben Chelsea'de oynamayı seviyorum ve burada kalmak beni rahatsız etmez." şeklinde açıklamalarda bulundu.

"BALLON D'OR'U HEP AYNI İKİ İSME VERİYORLAR"

Dünya Kupası'nı Belçika ile kazanması durumunda Ballon d'Or'u kazanma şansı olup olmadığı sorulan Hazard, "Ödülü ya Messi ya da Ronaldo alacaktır, hep öyle oluyor. Hatırlıyorum, Ribery'nin her şeyi kazandığı bir yıl olmuştu ve ödülü yine de alamamıştı." yanıtını verdi.



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