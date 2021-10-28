Eden Hazard, Premier Lig'e dönebilir!

Real Madrid'de fazla forma şansı bulamayan Eden Hazard'ın İngiltere Premier Lig'e geri dönebileceği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Eden Hazard, Premier Lig'e dönebilir!
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28 Ekim 2021 16:17
Real Madrid'de Cristiano Ronaldo'nun yerine transfer edilen, ancak sakatlıkların da etkisiyle fazla forma şansı bulamayan Eden Hazard'ın Premier Lig'e dönebileceği kaydedildi.

CHELSEA VE NEWCASTLE UNITED

Belçikalı futbolcuya eski takımı Chelsea'nin ve yeni bir yapılanmaya giden Newcastle United'ın ilgisinin olduğu ve transferin devre arasında olabileceği belirtildi.

8 MAÇTA BİR ASİST

Bu sezon La Liga'da 8 maçta giyen 30 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda bir asist yaptı.


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