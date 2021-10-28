Eden Hazard, Premier Lig'e dönebilir!

Real Madrid'de Cristiano Ronaldo'nun yerine transfer edilen, ancak sakatlıkların da etkisiyle fazla forma şansı bulamayan Eden Hazard'ın Premier Lig'e dönebileceği kaydedildi.



CHELSEA VE NEWCASTLE UNITED



Belçikalı futbolcuya eski takımı Chelsea'nin ve yeni bir yapılanmaya giden Newcastle United'ın ilgisinin olduğu ve transferin devre arasında olabileceği belirtildi.



8 MAÇTA BİR ASİST



Bu sezon La Liga'da 8 maçta giyen 30 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda bir asist yaptı.





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