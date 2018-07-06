Eden Hazard: ''Messi, Ronaldo gitti! Bu turnuva benim olacak...''

Belçika Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Eden Hazard, Dünya Kupası'nı değerlendirdi.



''ŞİMDİ PARLAMA ZAMANI''



Gruplarda 3'te 3 yapan Belçika'nın yıldızı, "Umarım bu turnuva benim turnuvam olacak. Ronaldo ve Messi gitti, yola devam eden çok iyi oyuncular var ama şimdi parlama zamanı. Finale kadar yürümek istiyorum, iyi bir takımımız var." sözlerini kullandı.



Belçika, son 16 turunda Japonya ile oynayacak. Belçika'nın Japonya'yı geçmesi halinde ise çeyrek finaldeki rakibi Brezilya / Meksika eşleşmesinin galibi olacak.



