Eden Hazard: ''Messi, Ronaldo gitti! Bu turnuva benim olacak...''

Belçika'nın yıldız futbolcusu Eden Hazard, Dünya Kupası hakkında ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

Belçika Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Eden Hazard, Dünya Kupası'nı değerlendirdi.

''ŞİMDİ PARLAMA ZAMANI''

Gruplarda 3'te 3 yapan Belçika'nın yıldızı, "Umarım bu turnuva benim turnuvam olacak. Ronaldo ve Messi gitti, yola devam eden çok iyi oyuncular var ama şimdi parlama zamanı. Finale kadar yürümek istiyorum, iyi bir takımımız var." sözlerini kullandı.

Belçika, son 16 turunda Japonya ile oynayacak. Belçika'nın Japonya'yı geçmesi halinde ise çeyrek finaldeki rakibi Brezilya / Meksika eşleşmesinin galibi olacak.

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Sonuçlar
Çeyrek finaller
Uruguay
17:00
06.07.2018
 Fransa
Çeyrek finaller
Brezilya
21:00
06.07.2018
 Belçika
12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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