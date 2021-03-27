Eden Hazard: "Messi olamam ama Ronaldo olabilirim"

John Obi Mikel, Real Madrid forması giyen Eden Hazard için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Eden Hazard: 'Messi olamam ama Ronaldo olabilirim'
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27 Mart 2021 18:04
Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel, Chelsea'de oynadığı zamanla ilgili açıklamalarda bulundu.

Eden Hazard ile ilgili konuşan Mikel, "Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'dan hemen sonra geliyordu ama sadece o isterse öyleydi. O kadar iyi bir futbolcuydu. Bazen kendisi bile, "Ben ne kadar iyi olmak istersem o kadar iyi olurum ancak Messi kadar iyi olamam. Çünkü Messi, başka bir gezegenden geliyor. Ama Ronaldo kadar olabilir ve hatta belki daha da iyi olabilirim." Bunlar kendisinin ağzından çıkan sözler. Kendisini oyuna adamış bir futbolcu değil. İyi antrenman yapmıyor, antrenman seviyesi en kötü futbolcu." ifadelerini kullandı.

2019'da 115 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'den Real Madrid'e transfer olan Hazard, İspanyol devinde 36 maça çıktı ve 4 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.



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