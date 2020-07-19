Eden Hazard: 'Kariyerimin en kötü sezonuydu'

La Liga'da Zidane yönetiminde şampiyon olan Real Madrid'in yıldız futbolcusu Eden Hazar, Şampiyonlar Ligi hedefleri için konuştu.



"ZIDANE, EN İYİSİYDİ"



Teknik direktörleri Zidane hakkında açıklamalarda bulunan Hazard, "Hepimiz Zidane'ı iyi bir oyuncu olarak biliyoruz, en iyisiydi. Bir teknik direktör olarak da en iyilerden biri olduğunu gösterdi. Doğruları nasıl söyleyeceğini bilen, oyuncularına güvenen bir yapısı var" dedi.



"CİTY'Yİ YENMEK ZORUNDAYIZ"



Şampiyon oldukları sezonun kendisi için iyi geçmediğini ifade eden Belçikalı, "Bu sezon şampiyon olduk ama kariyerimin en kötü sezonunu geçirdim. Sezonun takım için iyi geçtiğini söyleyebilirim. Real Madrid için oynadığınızda her kupayı kazanmak istersiniz. Şimdi hedef Şampiyonlar Ligi'ni almak" dedi ve sözlerine şöyle devam etti;



"Zor olacağını biliyoruz ancak Şampiyonlar Ligi'ni almamız için Manchester City'i yenmek zorundayız"



1 GOL 6 ASİST



Bu sezon Real Madrid formasıyla ligde 16 maça çıkan Hazard 1 gol attı, 6 da asist yaptı.



