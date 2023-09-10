Eden Hazard için Premier Lig'e dönüş iddiası!

Eden Hazard'ın Crystal Palace'ın radarında olduğu öne sürülse de Belçikalı yıldızın eski formuna kavuşması için çok çalışması gerektiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Eden Hazard için Premier Lig'e dönüş iddiası!
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10 Eylül 2023 16:15
Real Madrid ile yollarını ayıran Eden Hazard için yeni bir iddia geldi.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Crystal Palace'ın Eden Hazard ile ilgilendiği belirtildi.

PALACE İLGİLENDİ AMA...

Give Me Sport'un haberinde İngiliz ekibinin yaz transfer döneminde oyuncu ile ilgilendiği ancak oyuncunun bu teklifleri kabul etmediği kaydedildi.

Haberde oyuncunun futbol oynayacak motivasyonunun kaybolduğu aktarılırken, kafasının yeniden yeşil sahalara geri dönmesi için büyük çaba sarf etmesi gerektiği ifade edildi. 

Öte yandan uzun süredir futbol oynamayan Hazard'ın üst seviyede mücadele edebilmesi için sıkı çalışması gerektiği kaydedildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Eden Hazard çok kez yaşadığı sakatlıklar sebebiyle formasından uzak kalmıştı. 32 yaşındaki oyuncu Madrid ile olan sözleşmesini bu yaz feshetti. Madrid deviyle toplamda 76 maça çıkan Hazard, 7 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

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