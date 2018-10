Eden Hazard: ''Hayalim Real Madrid...''

ile bu sezon müthiş bir performans gösteren Belçikalı yıldız futbolcu, kariyeri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.Chelsea'deki durumu hakkında konuşan Hazard, ''Bana her şeyi bu kulüp verdi ama sözleşme uzatıp her zaman burada kalacağım diyemiyorum. Bazen uyandığımda gitmek istiyorum diyorum, bazen de kalmak istiyorum diyorum. Çok zor bir tercih. Ocak ayında 28 yaşında olacağım. Zaman neler gösterir bakacağız.'' dedi.Real Madrid'e göz kırpan Hazard, ''Real Madrid dünyanın en iyi kulübü. Yalan söylemek istemiyorum. Çocukluğumdan beri Real Madrid forması giymek hayalim. Sürekli Real'in hayalini kurardım. Her gün bunun hakkında da konuşmak istemiyorum. Yakında geleceğim hakkında konuşuruz.'' şeklinde konuştu.