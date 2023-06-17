Eden Hazard, futbolu bırakabilir!

Real Madrid'den ayrılan Eden Hazard, bu yaz futbol kariyerine nokta koyabilir.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Eden Hazard, futbolu bırakabilir!
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17 Haziran 2023 19:17
Real Madrid'de sakatlıklarla geçen bir sürenin ardından takımdan ayrılan Eden Hazard için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Belçikalı futbolcunun bu yaz futbolu bırakabileceği öne sürüldü.

32 yaşındaki futbolcuya MLS'ten ve Belçika'da 1. Lig'e yeni yükselen RWD Molenbeek'ten ilgi olduğu kaydedildi. Ancak deneyimli futbolcunun ailesiyle birlikte Madrid'de kalmak istediği futbolu bırakma düşüncesine oldukça sıcak baktığı belirtildi.

Lille'de gösterdiği performansla Avrupa sahnesine çıkan Eden Hazard, daha sonra ise Chelsea ve Real Madrid formaları giymişti.

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