Eden Hazard'dan geleceği için açıklama

Real Madrid'den ayrılan ve futbolu bırakabileceği öne sürülen Eden Hazard, geleceğinin henüz netlik kazanmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Eden Hazard'dan geleceği için açıklama
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18 Haziran 2023 15:54
Real Madrid'den ayrılan Eden Hazard, geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hakkında futbolu bırakabileceği iddiaları öne sürülen Belçikalı yıldız, "Kendimi hala profesyonel bir futbolcu olabilecek kapasitede hissediyorum ama aynı zamanda iki ya da üç yıldır dinleniyorum. Yine de biraz enerjim var" dedi.

Geleceği sorulan Hazard, "Dürüst olmak gerekirse henüz bilmiyorum. Karmaşık geçen üç yılın ardından herkes gibi ben de ailemle vakit geçirmek, tatile gitmek istiyorum. Son günlerde pek çok saçmalık okuduk" ifadelerini kullandı.

Eden Hazard'ın adı özellikle MLS ekipleriyle anılıyor.

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