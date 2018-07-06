Eden Hazard, Brezilya'yı gözüne kestirdi!

'nın yıldız oyuncusu, Japonya zaferinin ardından konuştu.Eden Hazard, çeyrek finaldeki Brezilya maçıyla ilgili de kısa bir değerlendirme yaptı.''Bir gol bulursak maçı kazanabileceğimize inanıyorduk. Oyunu değiştirebilecek birçok oyuncumuz var. Bugün de oyunu değiştiren oyuncularımız kulübeden geldi ve kazandık.''''Brezilya ile oynayacağımız maç muhteşem olacaktır. Çok iyi bir şekilde dinlenip, Brezilya'yı yenmeye çalışacağız.''