Eden Hazard, Brezilya'yı gözüne kestirdi!

Belçika'nın yıldızı Eden Hazard Japonya maçını değerlendirirken, çeyrek final için de iddialı konuştu.

Belçika'nın yıldız oyuncusu Eden Hazard, Japonya zaferinin ardından konuştu.

Eden Hazard, çeyrek finaldeki Brezilya maçıyla ilgili de kısa bir değerlendirme yaptı.

İşte Eden Hazard'ın maç sonundaki sözleri...

''Bir gol bulursak maçı kazanabileceğimize inanıyorduk. Oyunu değiştirebilecek birçok oyuncumuz var. Bugün de oyunu değiştiren oyuncularımız kulübeden geldi ve kazandık.''

''Brezilya ile oynayacağımız maç muhteşem olacaktır. Çok iyi bir şekilde dinlenip, Brezilya'yı yenmeye çalışacağız.''



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Sonuçlar
Çeyrek finaller
Uruguay
17:00
06.07.2018
 Fransa
Çeyrek finaller
Brezilya
21:00
06.07.2018
 Belçika
12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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