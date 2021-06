Eden Hazard: 'Ben Real Madrid için yaratıldım!'

"HİÇBİR ŞEYDE EN İYİSİ DEĞİLİM"

EURO 2020'de Belçika formasıyla şampiyonluk hedefleyen Real Madrid'in yıldızı Eden Hazard, ülkesinden Het Nieuwsblad'a açıklamalarda bulundu."Sadece başlamak için başlamak istemiyorum. Bacaklarım şu an iyi değil ama bir gün tekrar çok iyi hissedeceğim. Her iki kalçamdan da iğne oluyorum. İlk maçta yüzde 100 olamayacağım. Girsem bile, Rusya maçında bir fark yaratmamı beklemeyin. Üst üste birkaç maç oynadığımda gelişeceğim. Futbol hissi giderek güçlenecek ve maç ritmim geri gelecek. Ancak ilk maçtan zorlamak istemiyorum. Neyse ki, Belçika'nın benden başka da yıldızları var.""EURO 2020'nin en iyi pasörü kesinlikle Kevin De Bruyne. EURO 2020'nin en iyi golcüsü Romelu Lukaku. EURO 2020'nin en iyi kalecisi Thibaut Courtois. Bizi iyi yapan şey de bu. Bense her şeyde iyiyim ama hiçbir şeyde en iyisi değilim. Ben de her şeyden biraz var, iyi bir karışımım.""Real Madrid'de de kendimi bazen geri çektiğim oldu. Tüm sakatlıklardan sonra antrenmanlarda acı hissettiğim oldu. Kendi kendime düşündüm. Oynamam mümkün değildi. Yine sakatlansam, en az 2 hafta daha sakat kalacaktım. Chelsea'de sık sık sakat oynadım. Chelsea'de oynadığım 7 yıl boyunca 1 kez bile ciddi sakatlık yaşamadım. Real Madrid'de ise tam tersi oldu. Sürekli tekmeler, sürekli sakatlıklar, sürekli acılar...Sakatlanmamak için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Sürekli spor salonundayım. Ekstra ve çok çalışıyorum. Gerçekten canım sıkılıyor. Çok şanssızım. Umarım sakatlıklar dönemi geride kalmıştır.""Ben hala Chelsea'deki gibi neşeli biriyim. Hala eğleniyorum ama doğru, mutlu değilim. Sahada eğlenebildiğim zaman mutlu oluyorum. Son iki yılda, Madrid'de mutlu olamadım. 6-7 kez sakatlık yaşadım. 36 yaşıma gelmeden de artık yeter deyip bırakabilirim. Bu dönemde moral olarak çok düştüm ama ailem, kardeşlerim Thorgan, Kylian, Ethan sürekli destek oldu.""Real Madrid en büyük kulüp ve elbette baskı var. Real Madrid'de oynuyorsan dünyanın en iyisi olacaksın. Küçüklüğümden beri hayallerimin kulübüdür Real Madrid. Zidane'ı hayranlıkla seyrederdim.""Cristiano Ronaldo başka bir seviye. Ben Ronaldo değilim. Ronaldo yılda 60-70 gol atıyor ama ben 7-8 yılda ancak bu kadar gol atabiliyorum. Biz farklıyız. Örneğin ben zıplayabilen biri değilim. Madrid'e yeni Ronaldo olma fikriyle gelmedim. Ben sadece Eden Hazard olmalıyım.Real Madrid'de hala güzel şeyler gösteremedim. Biraz üst üste oynayabilirsem özgüvenim yükselecek. Chelsea'de böyleydi, Belçika'da da böyle. EURO 2020, Real Madrid'de kendimi göstermeme yardımcı olabilir.""Gelecek sezon Real Madrid'de kalacağım. Aksi aklımdan geçmedi. Real Madrid'i başarısızlıkla bırakmayacağım. Ben Real Madrid'de oynamak için yaratıldım, bunu ispatlayacağım. 2 yıl zor geçti. Aslında Madrid'de olmadan Madrid'deydim. Bernabeu'da futbol oynamak için imza attım ama taraftarsız bir şekilde başka yerdeo ynadık. Umarım Bernabeu'nun inşası yakında tamamlanacak ve tekrar tribünler dolacak. Bernebau'ya ihtiyacım var.""Bıraktığı zaman Zidane'ı aradım. Zidane'ın ayrılığı canımı yaktı. Güzel şeyler yapabileceğimiz iki sezonumuz vardı. Hem onun hem de benim için hayal kırıklığı oldu. Benim Zidane'ı ne kadar çok sevdiğimi herkes bilir. Zidane benim idolüm. Onun sayesinde futbol oynadım. Bir gün Zidane'ın Leverkusen'e attığı golün benzerini atmayı umarak yıllarımı geçirdim. Belki EURO 2020'de böyle bir gol atabilirim."