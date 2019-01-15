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Eden Hazard 120 milyon euro!

Chelsea, Real Madrid'in ilgilendiği Eden Hazard'ın transferine 120 milyon euroluk bir teklif olması halinde izin verecek.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Eden Hazard 120 milyon euro!
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15 Ocak 2019 06:00
Real Madrid'in sezon başından bu yana kadrosuna katmaya uğraştığı Eden Hazard için Chelsea, dev bir bonservis belirledi.

Eden Hazard'ın da ayrılmak istemesi halinde Chelsea, Real Madrid'in teklifini 120 milyon euro olursa kabul edecek.

İngiliz basınında yer alan haberde Hazard'ın en büyük hayali olan Real Madrid'de oynamayı artık gerçekleştirmek istediği ve tarafların temas halinde olduğu belirtildi.

İspanyol devi, yıldız oyuncuyu sezon başında da istemiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti.

Hazard'ın Chelsea ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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