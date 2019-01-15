'in sezon başından bu yana kadrosuna katmaya uğraştığıiçin, dev bir bonservis belirledi.'ın da ayrılmak istemesi halinde Chelsea, Real Madrid'in teklifini 120 milyon euro olursa kabul edecek.İngiliz basınında yer alan haberde Hazard'ın en büyük hayali olan Real Madrid'de oynamayı artık gerçekleştirmek istediği ve tarafların temas halinde olduğu belirtildi.İspanyol devi, yıldız oyuncuyu sezon başında da istemiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti.Hazard'ın Chelsea ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.