Eddie Newton'un zorlu kararı

Trabzon Teknik Direktörü Eddie Newton'u zor bir karar bekliyor. Kurallar gereği mevcut 14 yabancı oyuncudan sadece 12'sini kadroya alabilecek olan Newton'un kart cezalısı Flavio'dan sonra Hosseini'yi elemesi bekleniyor.



Trabzonspor çift forvete dönüyor



Trabzon'un hocası Newton, antrenmanlarda zaman zaman Afobe ve Semedo'yu birlikte denedi. İngiliz teknik adamın uzun bir aradan sonra Bordo-Mavili takımda çift forvet sistemini oturtması bekleniyor. Newton'ın Başakşehir maçı sonrası bu sisteme dönmesi bekleniyor.



