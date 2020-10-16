Eddie Newton'un zorlu kararı

Bordo Mavililerin Teknik Direktörü Eddie Newton'u zor bir karar bekliyor.

Haber; Takvim
Eddie Newton'un zorlu kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ekim 2020 09:14
Trabzon Teknik Direktörü Eddie Newton'u zor bir karar bekliyor. Kurallar gereği mevcut 14 yabancı oyuncudan sadece 12'sini kadroya alabilecek olan Newton'un kart cezalısı Flavio'dan sonra Hosseini'yi elemesi bekleniyor.

Trabzonspor çift forvete dönüyor

Trabzon'un hocası Newton, antrenmanlarda zaman zaman Afobe ve Semedo'yu birlikte denedi. İngiliz teknik adamın uzun bir aradan sonra Bordo-Mavili takımda çift forvet sistemini oturtması bekleniyor. Newton'ın Başakşehir maçı sonrası bu sisteme dönmesi bekleniyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için