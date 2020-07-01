Eddie Newton'un Trabzonspor'da etkisi büyük

Yeni yılın ilk ayında İngiliz devi Chelsea'den ayrılarak teknik direktör Hüseyin Çimşir'in yardımcılığına getirilen Eddie Newton'un takıma etkisinin büyük olduğu öğrenildi.

Eddie Newton'un Trabzonspor'da etkisi büyük
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01 Temmuz 2020 10:31
Yaklaşık 6 aydır görevde olan İngiliz antrenör özellikle yabancı futbolcularla iyi bir iletişim yakaladı.

Ekuban'ın hem sakatlık hem de koronavirüs sonrası çıkış yaptığı dönemde yanında olan Newton, Ganalı oyuncunun parlamasında etkin rol oynadı. Adeta yabancılardan sorumlu olan başarılı antrenörün saha dışında da bu isimlerle sosyal aktiviteler yaptığı ve takımdaki aile ortamını bu şekilde koruduğu gelen haberler arasında.



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