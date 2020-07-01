Eddie Newton'un Trabzonspor'da etkisi büyük

Yaklaşık 6 aydır görevde olan İngiliz antrenör özellikle yabancı futbolcularla iyi bir iletişim yakaladı.



Ekuban'ın hem sakatlık hem de koronavirüs sonrası çıkış yaptığı dönemde yanında olan Newton, Ganalı oyuncunun parlamasında etkin rol oynadı. Adeta yabancılardan sorumlu olan başarılı antrenörün saha dışında da bu isimlerle sosyal aktiviteler yaptığı ve takımdaki aile ortamını bu şekilde koruduğu gelen haberler arasında.



