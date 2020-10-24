Eddie Newton'dan Fenerbahçe maçı için 3 prensip

Ligde iki haftadır galip gelemeyen Trabzonspor, 25 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı zorlu Fenerbahçe karşılaşmasına kilitlendi.

Bu maçta sahada verilecek

mücadelenin yanı sıra psikolojik

hazırlığın da ön planda olacağını

düşünen teknik direktör

Eddie Newton, üç prensip

belirledi.

Oyuncularından ilk olarak galibiyete inanmalarını ve bu inancı herkese hissettirmelerini isteyen İngiliz çalıştırıcı, daha sonra kazanmak için gerekli azmin olması gerektiğini söyledi.

Bu azmin de çalıştıkları oyun sistemi ve takım arkadaşlarına olan güvenle sahaya yansıtılabileceğini söyleyen 48 yaşındaki hoca, en önemli noktanın ise sabır olduğuna vurgu yaptı.

Maç içinde sabırlı olanın ve rakibin

ne yaptığından çok kendilerinin

ne yaptığına bakanın avantaj sağlayacağını

anlatan Newton, sonuca ancak

böyle gidebileceklerini anlattı.

Trabzonspor'da karantina süreçleri devam eden Ekuban ve Abdulkadir Parmak'ın ardından bir Koronavirüs vakası daha çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, bir oyuncunun daha Kovid- 19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Futbolcunun kim olduğu açıklanmazken, izolasyona alındığı ve izleme sürecinin devam ettiği vurgulandı.





