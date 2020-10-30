Eddie Newton'dan Ağaoğlu'na: 'Bana biraz süre verin'





Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Eddie Newton ile bir görüşme yaptı.



İngiliz teknik adam başkan Ağaoğlu ile yaptığı görüşmede, "Kadroda bazı uyum sorunları var ve bunun için çok az daha bir süre istiyorum. Sadece bir galibiyete ihtiyaç duyuyoruz. Şu an takımda hiçbir oyuncunun sorunu yok ve herkes sonuçlardan dolayı çok üzgün. Biz kenetlendik ve söz verdik. İyi olacağız ve şu an için her şeyin iyi yolda olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.



Başkan Ahmet Ağaoğlu ise, "Göreve getirirken de sana olan inancımız oldukça fazlaydı. Şu anda da bu güvenimiz devam ediyor" diye konuştu.



45 SEZONUN EN KÖTÜ BAŞLANGICI

Trabzonspor Süper Lig'de ilk 6 haftada sadece 5 puan topladı. Fırtına böylece ilk 6 haftalar itibariyle son 45 sezonun en kötü başlangıcını yaptı. Bordo-mavili takım sadece lige ilk çıktığı sezon daha az puan almıştı.



