Eddie Newton, transfer için özel olarak görüştü!

Premier Lig'e yükelen West Bromwich Albion'un yıldız sağ kanat oyuncusu Oliver Burke ile görüşen Bordo-Mavililer, olumlu yanıt aldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton'un, Burke için özel olarak temasa geçtiği ve önemli bir yol kat ettiği bilgisine ulaşıldı.

Haber; Akşam
Eddie Newton, transfer için özel olarak görüştü!
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16 Ağustos 2020 11:23
Hücumdaki opsiyonlarını artırmak için İngiltere Premier Lig'e yükselen West Bromwich Albion'un yıldız sağ kanat oyuncusu Oliver Burke ile görüşen Bordo-Mavililer, olumlu yanıt aldı.

Celtic'in de istediği 23 yaşındaki futbolcunun, ülkesi İskoçya'ya gitmeye sıcak bakmadığı belirtildi. Bu anlamda Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton'un, Burke için özel olarak temasa geçtiği ve önemli bir yol kat ettiği bilgisine ulaşıldı.

Bu sezon 35 maçta forma şansı bulan Burke, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Kiralama formülü devrede

Trabzonspor, eğer maliyet konusunda yıldız oyuncunun kulübü ile anlaşma sağlayamazsa kiralama formülüne başvuracak. 23 yaşındaki genç oyuncunun, West Bromwich ile 2 senelik daha sözleşmesi bulunuyor.

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