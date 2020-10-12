Eddie Newton, Trabzonspor için mükemmeli arıyor!

Bordo-mavililerde geçtiğimiz sezon devre arasında Hüseyin Çimşir'in yardımcısı olarak göreve getirilen Eddie Newton ardından teknik patronluğa yükselmişti. Karadeniz ekibinde yönetimin güvenerek takımı teslim ettiği İngiliz çalıştırıcı ana planını bulmak için arayışlarını sürdürüyor. Newton'ın amacı A planının ardından alternatif sistemleri de oluşturmak. Hepsini takıma ezberleterek sezon boyunca mümkün olan en az hatayla yol almak. 48 yaşındaki hoca da mükemmeli arıyor.



Eddie Newton sezonun açılış maç olan Beşiktaş'a karşı 4-2-3- 1 sistemiyle takımını sahaya dizdi. Lige henüz hazır olmadan start alan Karadeniz ekibi evinde Kartal'a 3-1 kaybetti. Deplasmandaki Denizlispor mücadelesine 3-5-2 ile başlayan bordo-mavililer gol bulamadı. 3. hafta Yeni Malatyaspor önünde 4-1-4-1 dizilişiyle sahaya çıkan Karadeniz Fırtınası belki de en etkili futbolunu oynadı. 3-1 kazanırken bir o kadar da gol kaçırdı. Gaziantep'e karşı 4-4-2 sistemi tutmadı. Maç 1-1 berabere bitti.



DERS ALMALIYIZ

Trabzonspor'un hocası Eddie Newton kurmaylarıyla yaptığı toplantıda BB Erzurumspor maçını masaya yatırdı. İngiliz çalıştırıcı "İkinci yarıdaki oyunumuz iyiydi. Bundan ders almalıyız. Üzerine çalışmalı ve geliştirmeliyiz" dedi.



OMURGA OTURUYOR

Edie Newton'ın amacı herkesin bir nefeste sayabileceği 11 hazırlamak. İngiliz teknik adam bunun için takımın omurgasını kuracağı isimleri belirledi. Transfer sezonunun tamamlanmasıyla birlikte Newton'ın da as kadrosu ortaya çıktı. Kalede Uğurcan Çakır'ın yeri banko. Geri dörtlü Pereira, Edgar İe, Vitor Hugo ve Marlon'dan oluşacak. Orta sahada Flavio ve Baker görev alacak. Bir kanat Diabate'ye diğeri Nwakaeme'ye emanet. Abdülkadir Ömür 10 numaraya geçecek. Forvette Benik Afobe oynayacak.



FORMAYA YAKIN İSİMLER;

Serkan Asan: 36'lık Pereira'yı dinlendirmek için bu sezon daha fazla forma bulacak.



Hüseyin Türkmen: Edgar ve Vitor Hugo'nun arkasında arkasında 1. alternatif olarak bekleyecek.



Trondsen: İkinci devreye yetişebilecek. Kalitesiyle orta sahadaki rotasyonu genişletecek.



Djaniny: Fırtına'nın kadrosunda Benik Afobe'yi zorlayabilecek ilk isim olarak göze çarpıyor.



Ekuban: Hem kanatta hem forvette oynayabilmesi sebebiyle Newton'ın güçlü silahlarından.



