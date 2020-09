Eddie Newton: 'Sörloth'u kaybetmek canımız yaktı'

Trabzonspor'un teknik direktörü Eddir Newton, takımdan ayrılma kararı alan Alexander Sörloth konusuna değindi. İşte Newton'un açıklamaları...



"Sörloth konusunda netiz. 1 yıl daha devam etmek istedik. Kendisi kararını vermiş, burada devam etmek istemedi. Oyuncunu kalbi burada değilse yerine oyuncu bakmak daha iyi olur. İster Real Madrid, ister Chelsea hangi büyük takım olursanız olun. Sörloth gibi bir oyuncuyu kaybetmek canınızı her zaman yakar. Onu takımda tutmak için elimizden gelen her şeyi yaptık.



AFOBE GÜÇ KATACAK



"Afobe'yi tanıyorum, Hızlı güçlü bu ligde iş yapabilecek yeteneklere var. Oyunun içinde kalmayı seven oyuncularımıza da güç katacak. Yalan söyleyecek değilim tabi şu anda kadromuz yetersiz ama yönetimimiz gece gündüz çalışıyor. İhtiyacımız olan pozisyonları biliyoruz ve durmadan çalışıyoruz"