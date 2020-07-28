Eddie Newton: 'Sezon genelinde başarılıydık'

Trabzonspor Antrenörü Eddie Newton, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Aytemiz Alanyaspor ile yapacakları maçı kazanarak, Trabzon'a kupayla dönmek istediklerini söyledi.



Karşılaşmanın oynanacağı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Newton, Aytemiz Alanyaspor'un bu sezon iyi bir performans sergilediğini belirterek, "Alanyaspor bu sene gerçekten çok etkileyici bir takımdı. İyi hazırlanmış ve iyi oynayan bir rakibimiz olacak. Biz de onlara karşı neler yapacağımıza çalıştık. Finalde olmak heyecan verici bir durum. İnşallah istediğimiz sonucu alıp, kupayla döneriz." diye konuştu.



Eddie Newton, Süper Lig'de şampiyonluk hedeflerine ulaşamamalarıyla ilgili bir soru üzerine, şunları kaydetti:



"Sezon boyunca bir hedef uğruna mücadele edip, o hedefe ulaşamadığınızda herkes için zor oluyor. Ancak biz yarın kupa finaline çıkacağız. Ligde ikincilik belki istediğimiz yer değildi ama sezonu ikinci bitirip, kupa finali oynayan herhangi bir takım mutlu olur, iyi bir sezon geçirdiğini düşünebilir. Sezonun geneline baktığımızda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bu tür maçlarda oyuncuların ekstra bir motivasyona ihtiyacı olmaz. Oyuncularımız gayet motive ve hazır durumdalar."



Karşılaşmanın seyircisiz oynanacak olmasının iki takım için de zor olacağını aktaran Newton, "Taraftarsız futbola asla futbol denilemez. Buraya geldiğimden beri Trabzonspor taraftarlarının ülkenin her yerinde bizi her zaman desteklediğini gördüm. Taraftarımızın desteğini her zaman arkamızda hissettik. Her zaman yanımızda oldular. Yarınki maçta o desteği hissedemeyeceğiz. Onların bu desteğinden yoksun olmak tabii ki hoş olmayacak ama iki takım için de aynı şartlar geçerli." şeklinde görüş belirtti.







