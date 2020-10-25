Eddie Newton merkezi sağlam tutacak

Eddie Newton merkezi sağlam tutacak

Eddie Newton merkezi sağlam tutacak
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25 Ekim 2020 13:08
İlk 11'de son oyuncu konusunda sıkıntı yaşayan Eddie Newton, Fenerbahçe maçında merkezi sağlam tutarak tercihini bu yönde kullanacak.

Trabzonspor'un deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesi ilk 11'de görevlendireceği 10 ismi belirleyen Eddie Newton, son oyuncu konusunda kararsızlık yaşıyordu. Karadeniz ekibinde Uğurcan, Pereira, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme ve Afobe'nin yeri garanti gözüküyor. Newton, 11. ismi orta sahada kullanmayı düşünüyor. İngiliz hoca burada Kamil Ahmet veya Hosseini'yi görevlendirip, merkezi sağlam tutacak.



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