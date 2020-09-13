Eddie Newton, ilk kez Trabzon'da sahaya çıktı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, teknik adam olarak ilk kez Medical Park Stadyumu'nda takımın başında yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Eddie Newton, ilk kez Trabzon'da sahaya çıktı!
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13 Eylül 2020 20:58
Trabzonspor'da teknik direktör Eddi Newton, ilk kez Trabzon'da takımın başında sahaya çıktı.

Geçen sezon ligin son haftası öncesi Hüseyin Çimşir'in takımdan ayrılmasının ardından göreve getirilen İngiliz çalıştırıcı yönetiminde bordo-mavililer, ligde deplasmanda Hes Kablo Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde İstanbul'da Alanyaspor ile karşılaşmıştı.



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