Eddie Newton, ilk kez Trabzon'da sahaya çıktı!

Trabzonspor'da teknik direktör Eddi Newton, ilk kez Trabzon'da takımın başında sahaya çıktı.
Geçen sezon ligin son haftası öncesi Hüseyin Çimşir'in takımdan ayrılmasının ardından göreve getirilen İngiliz çalıştırıcı yönetiminde bordo-mavililer, ligde deplasmanda Hes Kablo Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde İstanbul'da Alanyaspor ile karşılaşmıştı.
Geçen sezon ligin son haftası öncesi Hüseyin Çimşir'in takımdan ayrılmasının ardından göreve getirilen İngiliz çalıştırıcı yönetiminde bordo-mavililer, ligde deplasmanda Hes Kablo Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde İstanbul'da Alanyaspor ile karşılaşmıştı.