Eddie Newton için Fenerbahçe maçı final gibi

Trabzonspor'da hareketli günler yaşanıyor... Sezona istediği gibi başlayamayan Bordo-Mavililer'de, teknik direktör Eddie Newton'un kenardaki performansı da hayal kırıklığı yarattı. Beşiktaş ve Başakşehir'e kaybeden Trabzonspor tek galibiyetini 3. haftada Yeni Malatyaspor karşısında alırken, son maçta özellikle önemli isimlerin de yokluğunda takım çok kötü bir performans sergiledi. Yönetim, gidişatla ilgili Newton'dan rapor isterken, İngiliz teknik adam için bu haftaki Fenerbahçe maçı çok kritik olacak. Pazar günkü dev maçtan çıkacak kötü bir sonuç halinde Newton ile yolların ayrılması yüksek ihtimal.



Eksikler var ama...



Yönetim, her ne kadar takımdaki eksikler nedeniyle Eddie Newton'un gerçek oyun planını sahaya yansıtamadığını görse de oyun içindeki hamlelerde İngiliz hocanın yetersiz olduğu fikri hakim. 48 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe karşısında oynatacağı futbol ve alacağı skor kaderini belirleyecek.



