Eddie Newton: 'Fenerbahçe maçında savaşan takım istiyorum'

Trabzonspor teknik direktörü Eddie Newton, Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı öncesi oyuncularını motive ediyor.



İngiliz hoca oyuncularına, "Takımımızın potansiyeli ortada. Tek eksik bu potansiyeli ortaya çıkarmak ve şimdi tam olarak bunun zamanı" dedi.



HERKES YÜZDE 100'ÜNÜ VERECEK



İngiliz teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "Fenerbahçe maçında savaşan, yardımlaşan ve mücadele eden bir takım sahada görmek istiyorum. Herkes yüzde 100'ünü verecek" diye konuştu.



KİM OLDUĞUMUZU GÖSTERELİM



Newton'un ayrıca, "Lige iyi başlayamadık ama biz bu değiliz. Bu maç camia ve taraftar için çok değerli. Bizim adımıza da büyük bir çıkış fırsatı. Pazar günü kim olduğumuzu herkese gösterelim. Potansiyelimiz de kalitemiz de bundan daha yüksek. Kazanıp öyle gelelim. Bunu yapacak gücümüz var. Unutmayın, rakip sizden iyi değil" dediği öğrenildi.



BAŞKANDAN NEWTON'A MESAJ



Öte yandan Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Newton'a, "Burası Trabzonspor ve istenilen sonuçlar olmayınca herkes tartışılır. Tartışmalara son verecek olan sizsiniz" dediği öğrenildi.



