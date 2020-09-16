Eddie Newton çok istedi: Afobe'nin maliyeti

Trabzonspor'un transfer için Türkiye'ye getirdiği Benik Afobe, kariyerinde ilk kez İngiltere dışına çıkıyor. ✈



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Arsenal

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Huddersfield

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Reading

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Bolton

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Milwall

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Sheff Wed

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿MK Dons

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Wolverhampton

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Bournemouth

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Stoke City

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Bristol City

⌛Trabzonspor pic.twitter.com/P4YIPWLP25



— Sporx (@sporx) September 15, 2020

Forvet hattına takviye için çalışan Trabzonspor, uzun zamandır takip ettiği Benik Afobe ile anlaşarak Türkiye'ye getirdi. Sörloth'un transferi için masada olan yönetim bir yandan da takıma takviye yapmak adına görüşmelerde bulunuyordu. İngiliz teknik direktör Eddie Newton'ın tavsiyesi ile listeye alınan Kongolu santrfor için Stoke City ile el sıkışıldı. Newton'ın bizzat temas kurduğu oyuncuyu ise hedeflerini anlatarak ikna ettiği öğrenildi.2021'de sözleşmesi bitecek olan futbolcuyu 100 bin Euro'ya kiralayan bordo-mavililer, sezon sonunda Afobe ile yeni bir sözleşme imzalarsa Stoke City'ye 1.2 milyon Euro daha ödeyecek. Geçen sezon Bristol City'de kiralık oynayan ve 12 maçta 3 gol atan deneyimli oyuncu, 3 kez de Kongo Milli Takım formasını giydi.Trabzonspor'un her konuda anlaşma sağladığı Benik Afobe, dün Türkiye'ye geldi. Akşamüstü İstanbul'a inen 27 yaşındaki oyuncu, ardından Trabzon'a geçti. Golcü futbolcu bugün sağlık kontrolleri sonrasında resmi sözleşmeyi imzalayacak.63 maç, 10 gol, 4 asist160 maç, 43 gol, 12 asist50 maç, 15 gol, 10 asist