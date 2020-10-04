Eddie Newton Chelsea'den getirdi

İlk olarak Steven Greaves'ı teknik ekibine dahil eden Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, daha önce Chelsea'de Fiziksel Performans hocası olarak görev yapan Malcolm Harkness'i de Fiziksel Performans Ekibi'ne dahil etti.



Malcolm Harkness, Bordo Mavililerin kuracağı sistemde önemli bir rol üstlenecek. 10 milyon TL bütçe ayrılan ekibe 4 kuvvet antrenörü, 2 spor bilimci, 1 kondisyoner ve 1 rehabilitasyon uzmanı alınacak.



