Eddie Newton, Abdülkadir Ömür'le görüştü!

Burnundan ameliyat olan ve sezon başı çalışmalarına geç katılacak olan Abdülkadir Ömür, teknik direktör Eddie Newton ile görüştü.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Eddie Newton, Abdülkadir Ömür'le görüştü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ağustos 2020 13:49
Nefes almakta güçlük çektiği için burun ameliyatı olan Abdülkadir Ömür, Teknik Direktör Eddie Newton ile bir araya geldi.

21 yaşındaki yıldız, hocasıyla iki konu üzerinde görüşme yaptı.

Öncelikle takıma katılma süreciyle ilgili İngiliz çalıştırıcıya bilgi verdi. Ardından bu sezonki planlama hakkında konuşmalar gerçekleşti.

Abdülkadir'in 10 gün için idmanlara başlayacağı öğrenildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için