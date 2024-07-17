Eda Yıldırım, Paris 2024 Paralimpik Oyunları kotası aldı

Özel sporcu Eda Yıldırım, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eda Yıldırım, Paris 2024 Paralimpik Oyunları kotası aldı
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17 Temmuz 2024 18:34
Son güncelleme 17 Temmuz 2024 19:40
Özel sporcu Eda Yıldırım, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli sporcumuz Eda Yıldırım, özel sporcular kadınlar atletizm F20 gülle atma dalında Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota alma başarısı gösterdi." denildi.

Böylece paralimpik oyunlarına kota alan özel sporcu sayısı 8'e yükseldi.

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