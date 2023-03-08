Eda Ünal, deprem dolayısıyla yarım kalan hedefine yeni takımında ulaşmak istiyor

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı'ndan, Bordo Mavi 61 Spor Kulübüne transfer olan Eda Ünal, 1. ligde forma giyme hayalini gerçekleştirmek için ter döküyor.



Depremlerde dört oyuncusu vefat eden takımının ligden çekilmesiyle bir süre Kayseri'de ailesinin yanında kalan smaçör, Türkiye Voleybol Federasyonunun depremlerden etkilenen illerdeki sporcular için verdiği ikinci ara transfer döneminde, Bordo Mavi 61 Spor Kulübü ile anlaştı.



Yaklaşık bir hafta önce transferi gerçekleşen 23 yaşındaki Ünal, takım arkadaşlarıyla Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda play-off maçlarına hazırlanıyor.



"Güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum"



Eda Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaokul yıllarında dedesi ve kuzeninin yönlendirmesiyle voleybola başladığını söyledi.



Yılbaşında Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı'na transfer olduğunu ifade eden Ünal, Hatay'da bir ay kaldığını ardından da deprem yaşandığını belirtti.



Ünal, depremden dolayı psikolojik olarak kötü günler geçirdiğini dile getirerek, "Arkadaşlarımı kaybettim, psikolojim düzelsin diye daha çok oynamak istedim. Hatay'daki takımımın belli bir hedefi vardı. Hiçbiri olmadı, ben de bu nedenle başka bir takımda oynamak istedim, burayla anlaştık." dedi.



Antrenmanların yoğun geçtiğine işaret eden Ünal, şunları kaydetti:



"Takım olarak hedefimiz var. Adım adım ilerlemek gerekiyor. Çeyrek final, yarı final ve final gibi, sonrasında da 1. lige çıkmak istiyoruz. İnşallah olursa bizler için güzel olacak. Enerjik ve aile ortamı olan bir takımız. Güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. 1. ligde mücadele sergilemek istiyorum. Daha önce de 1. ligde libero oynamıştım ama artık smaçör olarak daha çok devam etmek istiyorum."



Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi de olan Ünal, ilk defa geldiği Trabzon'u sevdiğini sözlerine ekledi.



"Eda, bize katkı verecek bir oyuncu"



Bordo Mavi 61 Spor Kulübü Başantrenörü Coşkun Karadeniz, 11-13 Mart tarihlerinde Sivas'ta oynayacakları play-off maçlarına hazırlandıklarını söyledi.



Ara transfer döneminde birkaç oyuncu aldıklarını anımsatan Karadeniz, "Deprem olduktan sonra hem bize hem de ona katkısı olsun diye bir oyuncumuzu daha transfer ettik. Depremzede olduğu için değil, Eda'yı iyi bir oyuncu olduğu için takıma aldık. Eda, bize katkı verecek bir oyuncu." diye konuştu.



Karadeniz, Ünal'ın takım arkadaşlarıyla iyi anlaştığının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:



"Oyuncularımızın birçoğu kulüp evlerimizde birlikte kalıyor. Sağ olsun arkadaşları onu bağrına bastı, o da çok düzgün karakterli bir çocuk. Deprem konusunda çok konuşmak istemiyor. Bizler ve kulüp kendisine çok destek olduk. Biz ona destek verdik, o da bize destek verecek. Zaten kulüp olarak bir hedefimiz var. Hedef olduğu için de hepimiz oraya odaklandık. Onun için de bizim için de iyi olacağını düşünüyorum."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ