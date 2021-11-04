Eda Tekin'den bronz madalya

Milli sporcu Eda Tekin, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eda Tekin'den bronz madalya
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04 Kasım 2021 20:33
Milli sporcu Eda Tekin, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada, 55 kiloda Eda, Kazak rakibi Ainur Ashimova'yı 6-5 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

Çeyrek finalde Azerbaycanlı Elnura Mammadova yenen Eda, Rumen Andreea Beatrice Ana'ya yarı finalde mağlup olmuştu.

 
 
 
 
 

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