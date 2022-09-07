Eda Özrodop, finale yükseldi

Milli sporcu Eda Özrodop, 17 ve 19 Yaş Altı Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda yüzme etabında finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Eda Özrodop, finale yükseldi
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07 Eylül 2022 00:30
17 ve 19 Yaş Altı Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu Eda Özrodop, yüzme etabında finale çıktı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'da düzenlenen organizasyonun kadınlar yarı finalinde yüzme etabı tamamlandı.

Milli sporcu Eda Özrodop yüzme etabını 2.22.23'lük dereceyle ikinci sırada tamamladı ve ardından laser run etabında yarıştı. Bu etabı da birincilikle geçen milli sporcu finale yükseldi.

Eda Özrodop 8 Eylül'de finalde yarışacak. Şampiyona 11 Eylül Pazar günü sona erecek.

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