Eda Erdem: ''Ne maçtı ama''

Eda Erdem, çeyrek finallerin zorluğuna rağmen takımın bir arada kalmayı başardığını belirterek, "İlk 4'teyiz ve daha iyi oyun yolda," dedi.

Eda Erdem: ''Ne maçtı ama''
A milli voleybol takım kaptanı Eda Erdem, çeyrek final galibiyeti sonrası duygu ve düşüncelerini belirtti:

"Ne maçtı ama... Sahada herkes elinden geleni yaptı. Maçta bir arada kaldık. Çeyrek finaller her zaman zor oluyor, Çin de iyi oynuyor ama bir arada kalmayı başardık. Yıllardır hep ucundan dönüyoruz ama sonunda ilk 4'teyiz. Daha iyi oyun da yolda.

Sahada her şeyimizi ortaya koyduk. Çok mutluyum, ben gerçekten çok mutluyum.

Voleybolu çok seviyorum. Benim üçüncü olimpiyatım ama bundan sonra bu takım her olimpiyatta olacak. Bende daha çok oynayanlar, benden daha çok sayı alanlar olacak."

 

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