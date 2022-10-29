Eda Erdem: 'Kulüpte bir dediğimiz iki edilmiyor'

Kadınlar voleybolda Vakıfbank'ı 3-0 mağlup ederek Şampiyonlar Kupası'nın galibi olan Fenerbahçe Opet'te takım kaptanı Eda Erdem ve Gizem Örge maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Maçın kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Eda Erdem, "Günün anlam ve önemi adına çok önemli bir kupa bu. Şu an duygularımı anlatmam imkansız. Uzun zamandır kupalara hasrettik ve taraftarlarımıza kupa hediye etmek istiyorduk. Maçın başından itibaren baskın taraf bizdik. Çok güzel bir başlangıç yaptık, umarım sezon böyle gider." dedi.



Kulüp içinde çok iyi bir ortam olduğunu söyleyen Erdem, "Bugün yöneticilerimizden büyük destek gördük. Bir dediğimiz iki edilmiyor kulüpte. Ailelerimizle, taraftarlarımızla birlikte büyük bir aileyiz." ifadelerini kullandı.



GİZEM ÖRGE: "TARAFTARLARIMIZ İÇİN KAZANDIK"



Takımın yıldız oyuncularından Gizem Örge ise sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını söyleyerek, "Bizim için çok iyi bir başlangıç oldu ve motivasyonumuz yüksek başlamış olduk sezona. Taraftarlarımız bizim için her zaman buradalar, kupayı onlar için kazandık. İyi varlar." sözlerini sarf etti.

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