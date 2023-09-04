Eda Erdem: "İnanılmaz bir hikaye yazdık"

Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinin ardından Eda Erdem Dündar açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Eda Erdem: 'İnanılmaz bir hikaye yazdık'
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03 Eylül 2023 23:46
Son güncelleme 04 Eylül 2023 00:30
Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları, Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti.

Şampiyonluğun ardından Eda Erdem açıklamalarda bulundu.

İşte Eda Erdem'in açıklamaları:

"İnanılmaz bir mücadele! Başardık! İnanılmaz! Çok iyi başladık, çok iyi devam ettik. Cumhuriyetimizin 100. yılında önce Milletler Ligi'ni kazandık, sonra Avrupa şampiyonu olduk. İnanılmaz bir hikaye yazdık. Mutluyum, gururluyum! Bizi inanılmaz destekliyor halkımız, her yerden bize sevgi, destek geliyor. Bu inanılmaz!"

"Bu yaz bizim için çok iyi başladı. Milletler Ligi, Avrupa şampiyonluğu. Cumhuriyetimizin 100. yılında bunları yaşamak paha biçilmez... Çok mutlu ve çok gururluyuz. Çok güzel görüntüler görüyoruz ülkemizden. Parklarda, meydanlarda... Ülke yıkılıyor! Tarihe geçtik.  Çok mutlu ve gururluyum. Nefes kesen bir voleybol oldu. Sırbistan da çok iyiydi. Yine 3-2 bitti. İnanan, savaşan, bırakmayan biz olduk. Ülkemize armağan olsun."

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