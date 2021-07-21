Eda Erdem Dündar ve 6 sporcumuz açılışta yok

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, "soft" karantinada olduğu için açılış töreninde Türk bayrağını taşıyamayacak. Ayrıca 7 sporcumuz, açılış törenine katılamayacak.

Eda Erdem Dündar ve 6 sporcumuz açılışta yok
A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili "soft" karantinada olduğu için 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye kafilesinin önünde bayrak taşıma şansını kaçırdı.

A Milli Voleybol Takımı, ana kafileden 1 gün önce Tokyo 2020 için İstanbul'dan Japonya'ya geldi. Uçakta Eda Erdem Dündar ve 6 arkadaşı koronavirüs taşıyan biriyle temaslı olduğu için "soft" karantinaya alındı.

Bu nedenle Eda Erdem Dündar'ın da aralarında bulunduğu 7 sporcu, açılış törenine katılamayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığının açılış töreninde Türk bayrağını taşıyacak 2 kişiden biri olarak belirlediği milli voleybolcu, bu şansını kaybetti.

Karantina süreci yeni sona eren milli voleybolcu, bugün olimpiyat köyüne yerleşti. Eda Erdem Dündar ve arkadaşları, karantina süreci sona ermesine rağmen Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi'nin uygulamaları nedeniyle kapalı alanlarda yer alamamasına rağmen takım antrenmanlarına katılabiliyor.

Eda ve arkadaşlarının 25 Temmuz Pazar günü Çin ile oynanacak ilk karşılaşmada sahaya çıkabileceği belirtildi.

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