Eda Erdem Dündar tarihe geçti

Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar, Avrupa Şampiyonası'nda en iyiler arasına girdi. Son dört Avrupa Şampiyonası'nda en iyi orta oyuncu unvanını elde eden Eda, bunu başaran ilk sporcu oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eda Erdem Dündar tarihe geçti
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08 Eylül 2021 23:12
A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en iyi oyuncuları arasına adını yazdırdı.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından turnuvanın mevkilerinde en iyi oyuncularının belirlenmesi için açılan anket sonuçlandı.

En iyi orta oyuncu kategorisinde rakipleri Sırp Milena Rasic, İtalyan Cristina Chirichella ve Hollandalı Juliet Lohuis'i geride bırakarak oyların yüzde 54,6'sını alan Eda Erdem Dündar, turnuvanın rüya takımında yer aldı.

Son dört Avrupa Şampiyonası'nda bu kategoride en iyi oyuncu unvanını elde eden Eda, bunu başaran ilk sporcu oldu.

Milliler, üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek bronz madalyaya ulaşmıştı.


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