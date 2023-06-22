Eda Erdem'den, Arda Güler'e kal mesajı!

Şampiyonluk geldiğinde; Kadıköy, cadde… Sarı lacivert tüm ülke. Öyle bir sevgi ki, tarif edilmez…

Futbolcu olsaydım olacakları düşünemiyorum bile.

Nereye gidersen git evlat oldun bir kere; ama yine de böyle çok sevmişken seni bu camia, üzme bizi; kal be Arda'' ifadeleri kullandı.





Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, son dönemde takımdan ayrılması gündemde olan genç yıldız Arda Güler için Twitter üzerinden bir mesaj yayınladı.Eda Erdem,18 yaşındaki Arda Güler'in sözleşmesinde 17.5 milyon euro'ya serbest kalır maddesi bulunurken, yıldız futbolcunun adı birçok Avrupa kulübüyle anılıyor.