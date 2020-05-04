Eczaneden maske almak için başvuru

EDEVLET'TEN ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN!





Maske dağıtımı bir süredir devlet kararıyla eczaneler ve PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyordu. Ancak uzun süredir yapılan duyurulardan sonra maskelerini alan vatandaşlardan almayanlar ve yeniden almak isteyenlerin olduğu biliniyor. Bir çok farklı sebeple maske alımı yapabilmeniz mümkün ve edevletten maske başvurusu yaparak ücretsiz olarak temin edebilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler edevlete girmek ve başvurunuzu eksiksiz yapmaktan geçiyor. İşte sizler için düzenlediğimiz gerçek ve doğru bilgiler...– E Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "ücretsiz maske talebi" yazın.– Açılan sayfada kişisel bilgileriniz ile iletişim bilgilerini doldurunuz– Diğer aile bireylerinizi eklemek istiyorsanız 'Aile Bireyi Ekle' seçeneğini kullanın ve aynı şekilde o kişinin de kimlik bilgilerini girin.– Son olarak güvenlik sorusunu ve verdiğiniz bilgilerin doğruluğunu onayladıktan sonra en attaki 'Maske Siparişi Ver' butonuna basın.65 yaş üzeri ve 20 yaş altı evden çıkma kısıtlaması bulunan kişiler dışında herkes ücretsiz maske başvurusu yapabilir. Vatandaşlar her hafta 1 paket içerisinde yer alan 5 maske alma hakkına sahip olacaklar. Maskeler PTT Kargo tarafından ücretsiz olarak dağıtılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda vatandaşlara maske imkanı düzenli olarak sağlanacak.Siparişin tamamlanmasının ardından maskelerin kaç günde geleceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Ancak tüm siparişlerin alınmasıyla birlikte kısa süre içerisinde maske dağıtımına başlanması ve siparişlerin belirtilen adreslere ulaştırılması bekleniyor.Yeni kararla birlikte maskenin ücretli satışının yasaklandı. Buna göre içeride maske takma zorunluluğu bulunan mağazalar ya mağaza girişlerinde ücretsiz maske dağıtacak ya da maskesiz müşteriyi içeri alamayacak.